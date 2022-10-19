«Трупы лежали штабелями»: бойня под Белгородом как зеркало российской армии 19.10.2022, 13:21

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Стали известны новые подробности о беспределе в войсках РФ.

На территории войсковой части в Белгороде 15 октября произошла трагедия, унесшая более десятка человеческих жизней. Во время тренировочных стрельб двое уроженцев Таджикистана, мобилизованных в качестве добровольцев, навели автоматы на своих сослуживцев и открыли огонь. По официальным данным, 11 человек погибли и 15 были ранены, однако неофициальные источники утверждают, что погибших было вдвое больше. Корреспондент «Север.Реалии» попытался разобраться в том, что же произошло в части и какой моральный дух в ней царит.

По информации, появившейся в телеграм-каналах, причиной случившегося стал конфликт на религиозной почве, происшедший накануне между стрелявшими солдатами и одним из офицеров. Между тем ранее уже поступала информация, что солдатам в ней угрожали, обещая мучительную смерть на войне.

«Командира куда-то увезли»

Трагедия со стрельбой произошла на учебном полигоне войсковой части, в которой сейчас находится петербуржец Кирилл Березин, отказывающийся участвовать в войне по убеждениям совести и написавший ходатайство о замене военной службы на альтернативную гражданскую.

За время нахождения под Белгородом он неоднократно рассказывал жене о том, что в части творится «полнейший бардак», а начальник штаба Анатолий Смердов несколько раз угрожал ему: называл «падалью» и обещал силой отправить на войну. После случившейся гибели мобилизованных жена Березина Марина сразу же с ним созвонилась.

– Кирилл рассказал, что эти трое (по официальным данным, стрелявших было двое. – СР) вообще вели себя очень нагло. А начальника штаба Анатолия Смердова, который его запугивал, после перестрелки уже сутки нет в части. Не знаю, может быть, его на допрос увезли – после того, что случилось. Там по-прежнему полный бардак. Постоянно выстрелы слышны и дроны летают. Сегодня суд будет по Кириллу, я очень надеюсь, что его удастся выдернуть оттуда, – говорит Марина.

Вечером 18 октября стало известно, что Невский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска Кириллу Березину, не вняв доводам о его антивоенных убеждениях и о том, что у него на иждивении находится родная бабушка. В ответ на слова о том, что молодой человек является верующим и не может даже подумать о том, чтобы кого-то убить, представитель военкомата заявил, что «в армии учат не убивать, а защищать родину». Березин остался в части, где во время учений произошла стрельба, повлекшая за собой гибель мобилизованных.

Какой-либо однозначной версии причин стрельбы на белгородском полигоне в поселке Солоти на сегодняшний день нет. По версии одного из военных, на рассказ которого ссылается издание Astra, причиной стрельбы мог стать конфликт на религиозной почве, разгоревшийся между мобилизованными и одним из командиров.

«Началось все с того, что некоторые наши солдаты – дагестанец, азербайджанец и адыгеец – сказали, что «это не наша война», и попытались написать рапорты о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты, всех собрал и начал говорить, что «это священная война». Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и с моей роты несколько человек», – приводит слова солдата Astra, делая оговорку о том, что подтвердить подлинность этой информации издание не может.

В ответ двое таджиков якобы заявили офицеру, что священная война – это война мусульман с неверными. На что подполковник, по словам свидетеля стрельбы на полигоне, ответил, что «Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу». Фраза очень многих повергла в шок – из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане – и башкиры, и татары».

После этого на стрельбах выходцы из Таджикистана направили свои автоматы на Лапина и убили его. А стрелявшие открыли беспорядочный огонь по находившимся на полигоне контрактникам и мобилизованным. Согласно этим свидетельствам, двое нападавших были убиты из пистолета прапорщиком Семеновым, который находился в оружейной комнате. Третьему стрелявшему якобы удалось скрыться через нелегальный переход в заборе, которым солдаты пользовались, когда невозможно было выйти в город через КПП.

«Погибших, которых только я видел, – 29 человек. 30-й – это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых – 32. Раненых точно не знаю сколько, часть на вертолетах доставили в Белгород уже, часть вместе со мной в Валуйках сейчас», – рассказал боец. Об этом же пишет телеграм-канал Gulagu.net.

17 октября Astra опубликовала имена погибших, в списке значилось 11 фамилий. Такой же список опубликовала Baza. Возраст погибших – от 24 до 55 лет, все из разных российских регионов. Однако впоследствии выяснилось, что двое из значившихся в списке – 36-летний житель Воскресенска Денис Синицин и 28-летний Алексей Сапкалов – живы. Синицин рассказал телеканалу «Дождь», что 14 октября, за день до бойни на учебном полигоне, его вместе с другом перевели в другое подразделение.

Позднее появилась информация, что один из таджиков, устроивших стрельбу на полигоне под Белгородом, был мобилизован из Брянской колонии ИК-1. Своим родственникам он рассказывал, что его избили, когда он отказался подписать контракт.

По информации издания SOTA, на полигоне находилось более ста мобилизованных, которых командование целую неделю пыталось отправить на штурм города Лиман в Донецкой области, но мобилизованные категорически отказывались подчиняться.

«Эй, вы, алкота!»

– Нужно понимать, что все зависит от личного состава. От тех людей, которые занимают руководящие должности, – говорит офицер, попросивший не указывать его фамилию. – Если командир части адекватный, он и за подчиненными старается следить, смотрит на их отношение к солдатам. У командира роты стоит задача, чтобы солдаты выполнили приказ, боевую задачу, и он обязан в каких-то ситуациях действовать жестко. Нужно все-таки понимать, что это армия, а не детский сад. Всякое бывает. Но тут человек явно перегнул, страшное оскорбление нанес людям. Может, и сам не понял. Приверженцы ислама – это всегда специфический контингент, другая культура. Так и в советской армии было, и сейчас. Они на эти слова и на гражданке так же отреагировали бы, скорее всего. Только там дело дракой, может, кончилось бы, а тут трупы штабелями.

Рассказы мобилизованных об оскорбительном обращении со стороны командного состава появляются постоянно. Житель Южно-Сахалинска, мобилизованный 22 сентября, рассказал SOTA историю о своем прибытии в Ростовскую область.

– Выходим из самолета, какой-то полкан (подполковник. – СР) толстый выходит, начинает орать: «Вы, алкота, строиться!»

Тем временем московские власти заявили о завершении мобилизации. Сначала это сделал мэр Москвы Сергей Собянин, а затем и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Однако глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объяснил, что выданные повестки не утрачивают силу до момента подписания Владимиром Путиным соответствующего указа. Поскольку «закон и указ о мобилизации предполагают ее объявление, вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами никак не урегулирован», поясняет он.

У властей субъектов федерации нет полномочий на то, чтобы завершать мобилизацию на своей территории, и полученные гражданами повестки в военкомат не утрачивают силу после заявления главы региона или мэра города. После выполнения мобилизационного плана, спущенного из Минобороны, военкоматы прекращали мобилизацию, однако в ряде регионов впоследствии возобновляли ее.

Чиков советует россиянам «не расслабляться», поскольку Минобороны дает непубличные указания, а заявления представителей власти носят противоречивый характер и ничем юридически не подкреплены.

«Потребность в новом витке призыва по мобилизации может возникнуть в любой момент. До тех пор, пока частичная мобилизация не завершена должностным лицом, ее объявившим, правовой режим ее сохраняется. То есть нужно ждать указа президента», – пояснил Чиков.

В понедельник, 17 октября, стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов уволил начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко, место которого занял его заместитель Владимир Буянов. О причинах увольнения Шевченко пресс-служба Смольного ничего не сообщает. Непонятно, связана ли отставка чиновника с «облавами», которые проводились городе во время мобилизации и были названы властями «работой групп оповещения», или в основе принятия соответствующего решения лежат какие-то другие причины.

Между тем депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, подготовил обращение к военному прокурору Западного военного округа по вопросу соблюдения конституционного права Кирилла Березина на альтернативную гражданскую службу. Он считает, что трагедия, случившаяся в этой воинской части, отражает общественные процессы в стране.

– Российская армия сегодня отражает состояние российского общества. Потому что не бывает так, что все в обществе плохо, а в армии хорошо, – говорит Вишневский.

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