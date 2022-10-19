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Танковый бой в Донецкой области попал на видео

  • 19.10.2022, 13:29
Танковый бой в Донецкой области попал на видео

Колонна российской бронетехники ретировалась с поля сражения.

В сети опубликовано видео в котором рассказывается о танковом бое между селами Павловка и Егоровка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на момент боя село Павловка контролировалось ВСУ, а Егоровка – российскими оккупантами.

Колонна вражеской бронетехники в составе двух танков Т-80 и три БМП-3 выехала из Егоровки и начала движение в направлении Павловки. В перелеске оккупанты неожиданно наткнулись на украинский танк Т-64БВ.

Со второго раза оккупанты попали в украинский танк и тот загорелся. Затем артиллеристы ВСУ открыли огонь по перелеску. Группа российской бронетехники начала возвращаться обратно в Егоровку. При этом два БТРа украинские воины уничтожили из ПТРК.

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