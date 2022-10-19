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Игорь Яковенко: День смерти Лукашенко и Путина наступит одновременно

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  • 19.10.2022, 13:35
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Игорь Яковенко: День смерти Лукашенко и Путина наступит одновременно
Игорь Яковенко

К чему приведет открытие «второго фронта» с территории Беларуси.

Вопрос вероятного наступления Беларуси на территорию Украины остается актуальным. Однако четко спрогнозировать, произойдет ли это, пока трудно.

Об этом «24 каналу» сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко:

«Лукашенко прекрасно понимает, чем ему это грозит – украинская армия просто утилизирует его армию. И где он будет питаться и ночевать?

Эту угрозу он прекрасно понимает, что у него нет никакой поддержки. В отличие от Путина, который имеет поддержку в России.

Да, диктаторы придумали новую историю. Они хотят «смешать» российские и белорусские войска и запустить их в Украину в надежде, что никто не заметит», - заявил Яковенко.

По мнению эксперта, даже форма солдат будет иметь одинаковую, и никаких документов при них не будет.

«Скорее всего, это последняя хитрость для выживания. Если это произойдет, и большая часть белорусских военнослужащих действительно окажется в Украине, то день смерти Лукашенко и день смерти Путина – это будет одна дата. Или, по крайней мере, лишение свободы обоих этих граждан», - считает Яковенко.

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