Украинские пограничники из стрелкового оружия сбили иранский дрон в Одесской области

Украинские пограничники из стрелкового оружия сбили иранский дрон в Одесской области7
- 19.10.2022, 13:41
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«Шахед» взорвался и упал в море.
В Одесской области украинские пограничники сбили иранский дрон-камикадзе с помощью стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«На рассвете бойцы ГНСУ заметили «мопед», который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия. Сбили! «Шахед» взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели», - говорится в сообщении.