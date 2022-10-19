Украинские пограничники из стрелкового оружия сбили иранский дрон в Одесской области 7 19.10.2022, 13:41

2,444

иллюстрационное фото AP/Efrem Lukatsky

«Шахед» взорвался и упал в море.

В Одесской области украинские пограничники сбили иранский дрон-камикадзе с помощью стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«На рассвете бойцы ГНСУ заметили «мопед», который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия. Сбили! «Шахед» взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».