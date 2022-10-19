Основатели «Евроопта» исчезли из списка совета директоров 5 19.10.2022, 13:41

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Информацию на сайте компании засекретили.

Создатели «Евроопта» Сергей Литвин и Владимир Василько исчезли из списка участников совета директоров крупнейшего ритейлера в стране. Это следует из изменений, которые компания в начале октября внесла в проспект эмиссии облигаций.

В июле прошлого года «Евроторг» выпустил в обращение облигации. Тогда в документах среди членов совета директоров числились Сергей Литвин, Владимир Василько, финансовый диктор «Евроторга» Алеся Сапунова, а председателем был Александр Литвин. Примечательно, что в документе было также указано, что Сергей Литвин и Владимир Василько — также члены совета директоров кипрских компаний Eurotorg Holding PLC и Eurotorg Online Limited

5 октября в проспект эмиссии облигаций «Евроторга» внесли изменения. Сергей Литвин и Владимир Василько не значатся среди членов совета директоров. Сейчас в совет входят финансовый директор «Евроторга» Алеся Сапунова, директор по правовым вопросам «Евроторга» Владимир Кукурузин, а председатель — Александр Литвин.

На сайте компании «Евроопт» сейчас недоступна страница с информацией о руководстве (но данные сохранились в архиве).

Напомним, в июле «Евроторг» попал в список компаний, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. Причина — кипрский акционер (в постановлении правительства указана публичная компания с ограниченной ответственностью «Евроторг Холдинг»). Не исключено, что Сергей Литвин и Владимир Василько вышли из состава совета директоров из-за этого решения правительства Беларуси.

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