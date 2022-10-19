Белорусские рельсовые партизаны возвращаются? 4 19.10.2022, 13:46

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Стала известная причина опоздания поездов под Гомелем.

Вчера Белорусская железная дорога сообщила об опоздании нескольких поездов. Задержка поездов составляла от 10 минут до 2 часов и более. Под Гомелем произошло повреждение контактной сети.

Как сообщает Telegram-канал «Live» . Сообщество железнодорожников Беларуси», повреждение произошло из-за постороннего предмета, заброшенного на контактный провод.

«По неподтвержденной информации, во время прохода грузового поезда произошел зацеп неустановленного предмета за пантограф (токоприемник) локомотива с последующим натяжением и обрывом контактной сети», — сообщил Telegram-канал.

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