ГУР: Режим в Беларуси опасается социального взрыва в случае объявления мобилизации 14 19.10.2022, 13:58

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фото: НАША НИВА

В стране могут вспыхнуть масштабные протесты.

Режим Лукашенко в Беларуси опасается объявлять мобилизацию. По всей вероятности, это может привести к социальному взрыву в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

«Белорусские власти внимательно наблюдают за беспорядком, происходящим в рамках так называемой «частичной мобилизации» в России и понимают, что в случае объявления частичной мобилизации в Республике Беларусь ситуация будет еще более сложной и может привести к социальному взрыву в стране», - пишет пресс-служба разведки.

Как отмечает разведка, режим Лукашенко отдает себе отчет в рисках открытого присоединения к широкомасштабной войне против Украины, в связи с чем диктатор пытается продолжать делать громкие заявления и показывать главе Кремля Владимиру Путину «выполнение союзнических обязательств».

«Кроме того, под видом активизации мобилизационных мер белорусскими специальными службами скрыто изучается возможная реакция общества и готовность присоединиться к протестным мерам», - добавляет разведка.

Диктаторский режим Беларуси не уверен в том, что население страны поддержит решение Лукашенко принять открытое участие в военных авантюрах России.

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