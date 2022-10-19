В ГАИ сказали, как можно тонировать стекла автомобиля по новым ПДД в Беларуси 2 19.10.2022, 14:02

2,764

Вносятся корректировки.

В Госавтоинспекции объяснили, в каких случаях и каким образом в Беларуси водители смогут тонировать транспорт. Подробнее о тонировке авто в Беларуси рассказали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В частности, в ГАИ пояснили, что после вступления в силу новых ПДД с 27 октября 2022 года будут корректировки касающиеся тонирования транспорта. Теперь нововведения в ПДД допускают установку и наличие пленочных покрытий в транспорте, предназначенном для перевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Но «плёнка» при этом допустима только на боковых и задних стеклах транспорта.

Не допустимо при этом нанесение тонировки в виде пленочных покрытий в окнах, которые являются аварийными выходами. Исключение составляют и покрытия с информацией о порядке оплаты проезда, в том числе с изображением QR-кода, размер которого не превышает 10% и не препятствует видимости пассажиров.

А вот участие в дорожном движении ТС, чьи ветровое и передние стекла имеют степень светопропускания ниже 70% запрещается в Беларуси (п.194.12 ПДД).

А что с автомобилями белорусов, смогут ли они их тонировать сами? В ГАИ напомнили о запрете:

- В дорожном движении могут принимать участие лишь легковые и грузовые автомобили с «тонировкой», которая изначально была предусмотрена конструкцией автомобиля, - резюмировали в УВД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».