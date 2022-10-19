Отдых в Турции в 2023 году подорожает для белорусов на 15-20% 3 19.10.2022, 15:11

Туроператоры назвали основные причины существенного роста стоимости путевок.

Отдых на курортах Турции в 2023 году подорожает на 15-20% относительно уровня лета 2022 года. Такими прогнозами поделились представители Ассоциации туроператоров РФ, основываясь, кроме прочего, и на анализе турецких экспертов.

В числе основных факторов подорожания (а в некоторых отелях Турции рост цен на проживание может даже превышать 20%) - рост цен на авиаперелеты, а также энергетический кризис в мире. В Турции ожидают, что на фоне последнего будет наблюдаться наплыв европейских туристов, который повлечет за собой некоторый возможный отельный дефицит и, как следствие, рост цен на размещение и проживание.

Кроме того, глава Ассоциации отельеров Средиземноморского региона (AKTOB) Эркан Яаджи, слова которого приводит названный источник, акцентировал внимание и еще на одном принципиальном моменте.

- Турция переходит в другую лигу туристических держав. Мы хотим войти в лигу средиземноморских стран, принимающих туристов с высокими доходами. В этом контексте наш самый важный прорыв – это рост трат туриста за ночь в Турции, - отметил представитель турецкого туристического ведомства.

Совершенно очевидно, что рост стоимости отдыха в Турции коснется не только туристов из России, но и из Беларуси; вполне вероятно, что пропорция подорожания будет также находиться в диапазоне 15% - 20%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».