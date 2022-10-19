Террорист Гиркин не доехал до фронта? 2 19.10.2022, 14:14

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Экс-главаря боевиков «ДНР» заметили в Ростовской области РФ.

Бывший главарь пророссийских боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин собрался воевать в Украине в составе оккупационного «добровольческого» батальона. Его заметили на пути в Украину.

Фото Гиркина в военной форме появилось в сети с подписью, что он, якобы в Донецкой области.

Однако позднее с помощью Google Карт определили, что снимок сделан в Ростовской области, вероятно Гиркин на пути в Украину, пишет apostrophe.ua.

Сам боевик вечером 18 октября в своем Telegram-канале написал, что с 14 октября он находится в действующей армии.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины назначило награду в размере 100 000 долларов за задержание Гиркина или передачу его в плен. Сообщение было размещено на Facebook-странице ведомства.

Отмечается, что Гиркин - один из самых известных российских террористов, бывший так называемый «министр обороны ДНР». СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против него ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.

Кроме того, Гиркин объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

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