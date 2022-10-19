ИИ пришел в религию 2 19.10.2022, 14:17

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«Будда-бот» для верующих создан в Японии.

Группа исследователей из Японии разработала систему искусственного интеллекта и приложение для смартфонов, которое отвечает на вопросы пользователей о том, что их беспокоит, с точки зрения буддизма, пишет «Хайтек».

Для обучения нейросети ученые использовали два буддистских текста: сборник сутр «Сутта Нипата» и книга, составленная из стихотворных изречений Будды — «Дхаммапада». На экране мобильного приложения изображен Будда: при этом технология дополненной реальности позволяет поместить его в реальное окружение пользователя, снятое камерой смартфона.

Пользователь может «общаться» с помощью текстовых сообщений или голоса, а система ИИ отвечает на них, создавая ощущение, что Будда присутствует в комнате, поддерживая диалог. Пока система продолжает обучаться и доступна только в тестовой версии для ограниченного круга пользователей и мероприятий.

Ученые планируют выпустить ИИ в открытый доступ после того, как он будет дополнительно доработан и сможет гибко адаптировать ответы в зависимости от пользователя и его потребностей.

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