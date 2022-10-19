Экс-глава ЦРУ: Путин уже ничего не может 1 19.10.2022, 14:28

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Дэвид Петреус

Россиянам будет все труднее воевать.

Генерал Вооруженных сил США и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что российский диктатор Владимир Путин «уже ничего не может сделать, чтобы переломить динамику», положительную для украинской армии. Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, пишет liga.net.

Он отметил, что Украина сейчас имеет гораздо большую военную мощь, чем Россия в Украине.

«Это предоставило украинской армии возможность освободить большую часть территории Харьковской области, несколько продвинуться в Луганской области и методично продолжать наступательные действия, чтобы освобождать Херсон и другие территории к западу от Днепра», – сказал Петреус.

По его мнению, это позволит Украине освобождать свои территории даже зимой. Россиянам, считает генерал, будет труднее воевать, чем украинцам.

«Россия сейчас находится в сложной ситуации. Путин уже ничего не может сделать, чтобы переломить эту динамику, о которой я говорил. «Референдумы» не привели ни к чему. Аннексия четырех регионов не имеет в конце концов никакого значения, и мы видим, что Украина освобождает эти территории», – сказал Петреус.

Даже «частичная мобилизация», которая была объявлена в РФ, закончилась тем, что больше людей покинули страну, чем пришли в военкоматы, отметил Петреус.

«Единственное, что остается России на данном этапе, как мы это видим, – это наказать Украину за то, что она делает... Это делается посредством ракетных обстрелов и массовых атак дронов», – сказал генерал.

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