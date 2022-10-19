«Рельсового партизана» из Столбцов приговорили к 11 годам колонии 2 19.10.2022, 14:41

1,434

Незаконный приговор вынес судья Антон Колобов.

Минский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении «рельсового партизана» из Столбцов Сергея Глебко. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». Обвинение посчитало, что действия Глебко «создали реальную угрозу наступления тяжких последствий в виде аварии, повреждения подвижного состава, гибели либо травмирования людей».

Его обвиняли по ст. 289 УК (акт терроризма) УК Беларуси.

Судья Антон Колобов назначил ему 11 лет колонии усиленного режима и штраф в размере 300 базовых величин (9600 рублей).

Согласно материалам дела, Сергей Глебко в марте этого года в Столбцах разжег костер на главном пути непосредственно перед проездом пассажирского поезда. Локомотивная бригада не успела затормозить и состав проехал над огнем. Машинист следовавшего за пассажирским грузового состава с углем успел остановить поезд перед местом возгорания.

«Действия Глебко создали реальную угрозу наступления тяжких последствий в виде аварии, повреждения подвижного состава, гибели либо травмирования людей. Обвиняемый совершил преступление под влиянием деструктивных телеграм-каналов и новостных сайтов, чтобы оказать воздействие на принимаемые органами власти Беларуси решения», — заявила сторона обвинения.

Сергей Глебко был задержан в ночь с 1 на 2 марта в Столбцах вместе с женой за поджог бревен на железнодорожных путях. На «покаянном» видео, опубликованном силовиками после задержания, заметно, что у мужчины на лице кровоподтеки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».