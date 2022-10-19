В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве прогремели мощные взрывы5
- 19.10.2022, 14:58
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(обновлено ) ПВО уничтожили не менее пяти вражеских ракет над украинской столицей.
Во среду, 19 октября, в Киеве прогремели взрывы. Уже было слышно не менее трех.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным издания, их слышали жители Троещины, что на Левом берегу Днепра. Также были слышны звуки работы ПВО.
«Главред» отмечает, что звуки взрывов слышны и в центре Киева, и на левом берегу украинской столицы.
Позднее в Сети появилась информация о том, что в небе над Киевом украинские защитники сбили ракеты российских оккупантов.
По некоторым данным, в результате эффективной работы ПВО были уничтожены пять ракет РФ.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет.
«Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать», - написал он в Telegram.
Почти одновременно над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование «Пивнич».
«Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты», - говорится в сообщении.