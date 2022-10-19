В Киеве прогремели мощные взрывы 5 19.10.2022, 14:58

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(обновлено ) ПВО уничтожили не менее пяти вражеских ракет над украинской столицей.

Во среду, 19 октября, в Киеве прогремели взрывы. Уже было слышно не менее трех.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным издания, их слышали жители Троещины, что на Левом берегу Днепра. Также были слышны звуки работы ПВО.

«Главред» отмечает, что звуки взрывов слышны и в центре Киева, и на левом берегу украинской столицы.

Позднее в Сети появилась информация о том, что в небе над Киевом украинские защитники сбили ракеты российских оккупантов.

По некоторым данным, в результате эффективной работы ПВО были уничтожены пять ракет РФ.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет.

«Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать», - написал он в Telegram.

Почти одновременно над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование «Пивнич».

«Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты», - говорится в сообщении.

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