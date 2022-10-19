Дачу легендарной Нины Багинской выставили на аукцион 1 19.10.2022, 15:26

Нина Багинская

Речь идет об участке в садовом товариществе «Физтех» в Пуховичском районе.

Дачный участок 75-летней активистки Нины Багинской выставлен на аукцион отделом принудительного исполнения Первомайского района Минска. Лот появился на сайте площадки по продаже имущества «БелЮрОбеспечение».

Речь идет об участке площадью 4,5 сотки в садовом товариществе «Физтех» в Пуховичском районе. Капитальных строений на нем нет — как значится в бумагах, там только ветхая хозпостройка.

Аукцион состоится 10 ноября. Начальная цена участка установлена в размере 693 рублей.

Участок находится под арестом судебного исполнителя с 2016 года и продается за долги. В графе «Должник» указано имя Нины Багинской. Участок принадлежит ей на праве собственности как минимум с 2004 года (тогда он был зарегистрирован).

Известно, что у легендарной активистки накопилась большая сумма неоплаченных штрафов за «несанкционированные мероприятия». Многие годы она выходила с бело-красно-белым флагом в центр Минска в дни национальных праздников, памятные даты или в знак протеста, даже если была совершенно одна. В 2020-м она стала одним из символов протестов. Только за последние пару лет Багинскую оштрафовали на несколько тысяч долларов, но она принципиально отказывалась выплачивать штрафы. Из-за этого у нее арестовали имущество, принудительно снимали часть пенсии, ее лишили связи и ограничили в правах.

Еще в 2016 году СМИ писали, что два небольших дачных участка Багинской находятся под арестом. Женщина пыталась это оспорить, но судиться не видела смысла, просто продолжала пользоваться землей, часто ездила на дачу.

«Я им сказала, что, если они у меня и землю отберут, я в любом случае буду туда приезжать, пока не умру», — говорила тогда Багинская.

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