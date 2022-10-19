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Белый дом сделает все, чтобы не допустить встречи Байдена с Путиным на саммите G20

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  • 19.10.2022, 15:27
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Белый дом сделает все, чтобы не допустить встречи Байдена с Путиным на саммите G20
Джо Байден
Фото: Getty Images

Даже в коридоре или на групповом фото.

Президент США Джо Байден и кремлевский диктатор Владимир Путин должны посетить саммит G20 в Индонезии, который состоится в следующем месяце. Чиновники США предпринимают шаги, чтобы личной встречи не было, сообщает Politico.

На прошлой неделе Байден заявил, что готов обсудить с Путиным на саммите судьбу американской баскетболистки Бритни Гринер. Но никаких переговоров с Кремлем о том, чтобы заключить сделку, не ведется, и вряд ли это изменится, говорят чиновники.

По словам официальных лиц, Байден и Путин могут в какой-то момент посетить одно и то же большое пленарное заседание и нельзя исключать, что их пути пересекутся.

Чиновники США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится с российским диктатором в коридоре или даже на групповом фото.

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