Как летающие машины будущего скажутся на человечестве? 3 19.10.2022, 15:38

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Фото: BarcroftMedia/ТАСС

Ученые озадачены.

Рынок дронов в 2020-х, очевидно, переживает бум, так как несколько автомобильных компаний и стартапов уже заявили о разработке персональных летательных аппаратов. Так, те самые парящие в воздухе машины из фильмов вскоре могут стать обычным явлением. Однако немногие изобретатели или авторы научной фантастики серьезно задумываются, как шум от рева и жужжания двигателей влияет на психологическое состояние людей. Ученые исследовали этот вопрос, пишет techinsider.ru.

Профессор Сусуму Хара, работающий на кафедре аэрокосмической инженерии Высшей инженерной школы Нагойского университета, Япония, отмечает, что во время прошлых промышленных революций люди часто отдавали предпочтение техническому прогрессу и экономическим требованиям, а не социальным и экологическим проблемам, - «Если технологии не будут хорошо интегрированы в нашу повседневную жизнь, мы не можем ожидать, что они сделают наше общество лучше». Так, его команда провела эксперимент по оценке уровня стресса людей, если бы они жили рядом с летающими автомобилями.

В эксперименте японских ученых добровольцы смотрели короткие видеоролики, в которых моделировалось воздействие автомобилей, летящих по городу. Ролики сделали таким образом, чтобы зрители «чувствовали», что над ними на высоте примерно 15 метров пролетает машина со скоростью 25 км в час: для имитации использовались звуки промышленного дрона. Участники просмотрели видео 8 раз: при каждом просмотре громкость звука менялась.

Стресс участников оценивали с использованием двух разных показателей: во-первых, во время просмотра видео портативное устройство ЭЭГ, считывало и записывало активность их мозга, во-вторых, участники проходили опросник.

Исследователи обнаружили: по мере увеличения шума люди сообщали о большем стрессе; когда уровень шума снижался, добровольцы сообщали о снижении стресса. Однако данные об активности мозга показали иное. Когда шум увеличился впервые, ЭЭГ указал на повышенный стресс, но его уровень не уменьшился даже после того, как ученые снизили воздействие шума.

Это свидетельствует о том, что человек не может привыкнуть к шуму. Последний будет влиять на людей, даже если они этого не будут замечать этого сразу. Так, чтобы защитить здоровье человека, важно учитывать долгосрочные последствия от громкого дорожного шума в том потенциальном мире, где летающие машины постоянно приземляются, взлетают и со свистом проносятся над головой.

«Я уверен, что дроны и летающие авто принесут значительную пользу нашему обществу», — говорит профессор Хара. «Мы считаем, что разработка руководящих принципов и правил использования летающих автомобилей важна для их лучшей адаптации в нашу жизнь. Я надеюсь, что наше исследование даст подсказки, как это сделать».

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