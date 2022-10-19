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Аналитик Defense Express: Россияне готовятся отвести войска из Херсона

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  • 19.10.2022, 15:47
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Аналитик Defense Express: Россияне готовятся отвести войска из Херсона

Заявление Суровикина может быть намеком.

Украинский аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что военное командование армии РФ может готовиться к отводу своих войск с правобережья Херсона

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Суровикин хочет завершить операцию вокруг Донецка. В частности, захватить город Бахмут, что связано с тем, чтобы показать хоть какие-то успехи на поле боя. Однако реализовать это будет очень сложно для российской армии», - пояснил Згурец.

Эксперт отметил, что заявление Суровикина может быть намеком на отвод российских войск из Херсона.

«Вчера Суровикин заявил, что украинцы будут затапливать правобережье Херсонщины и нужно готовиться к необычным способам ведения боевых действий. Такие заявления могут быть первым намеком на то, что российские войска будут отведены из Херсона. Однако это также вступает в разногласие с желанием Путина удержать Херсон. Поэтому, возможно, мы сейчас наблюдаем изменение в подходах к ведению войны у военного руководства российской армии», - добавил Згурец.

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