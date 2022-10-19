Белорусских военных послали на границу с Украиной с красными повязками на руках 8 19.10.2022, 15:58

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Аналитики считают, что это плохой знак.

Министерство обороны Беларуси 17 октября сообщило, что Вооруженные силы Беларуси «продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы«: против возможных «провокаций и диверсантов» пригнали БТР, взяли автоматы, гранатометы, дрон, сообщает «Белсат».

Где именно находятся военные, не сообщили. Но на одном фото виден фрагмент дорожного знака: контрольный пост находится возле населенного пункта, название которого начинается на «Жо…». Таких названий в Беларуси немного. Наиболее вероятно, что этот пост – возле деревни Жолкино, что между Пинском и Столином под самой границей с Украиной, там как раз есть дорога через границу. Другая деревня на «Жо…» под границей – Жорновка, что под Гродно, но дороги из нее не ведут за границу.

Красные повязки на руках белорусских военных уже были замечены ранее: в марте 2020 года они возвращались с такими повязками после «усиления границы на южном направлении». Также красные повязки видели на военнослужащих в машинах с белорусскими номерами, которых свозили в сторону Украины 28 февраля.

Как раз в феврале-марте российские войска атаковали Украину с территории Беларуси – тогда были опасения, что и белорусских военных пошлют на эту войну.

Такие повязки – у россиян, воюющих в Украине

В начале полномасштабного вторжения России в Украину российские войска использовали преимущественно белые и красные повязки. Например, красные повязки были на пленных из Ямпольского мотострелкового полка. Также украинцев предупреждали, что люди в камуфляже и с красными повязками могут быть российскими диверсантами. Но российский сайт «Простыми словами» утверждает, что красные повязки носят бойцы «народной милиции» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а российские военные носят белые повязки.

Украинский военный обозреватель Михайло Жихарев говорит, что красные повязки «были и есть до сих пор» именно у российских военных в Украине, а как раз белые сейчас у «милиции ДНР». Но официальных распоряжений российского Генерального штаба об этом он не видел – только по факту понятно, что значат эти повязки.

А украинские военные носят желтые, синие и зеленые повязки. Это, говорит Жихарев, решается на уровне Генерального штаба Вооруженных сил Украины, и цвета повязок меняют через определенное время, чтобы противник не знал, что и когда означают цвета. Белый и красный цвета повязок украинские военные не используют.

Повязки просто так не носят

Такие повязки – не часть военной формы, а используются только на фронте, чтобы отличать своего от противника во время боя.

Вне зоны боевых действий такие повязки обычно не используют: пограничники с оружием обычно выглядят так либо так – без повязок. Повязки не надевают даже на учениях на границе. Разве что во время политических погромов белорусские силовики иногда носят желтые повязки.

Красные повязки на белорусских военных появляются чрезвычайно редко – обычно в связи с войной в Украине. А сейчас как раз продолжается развертывание региональной группировки войск Беларуси и России.

«К сожалению, это один из маркеров того, что военное руководство Беларуси приняло решение об участии в боевых действиях, – говорит Жихарев. – Для меня это к сожалению, потому что наши военные будут убивать белорусов. Но это уже определено не нами, а господином Лукашенко».

Жихарев подтверждает: цветные повязки надевают именно тогда, когда ожидают, что придется стрелять по другим людям, а не в каких-либо иных случаях.

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