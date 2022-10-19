Что означает введенное Путиным «военное положение»10
- 19.10.2022, 16:04
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В оккупированных областях Украины вводится ряд ограничений.
Российский диктатор Путин ввел «военное положение» в оккупированном Крыму и захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Также особый режим введен в приграничных с Украиной территориях - Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
«Военное положение» предусматривает ряд ограничений:
введение комендантского часа, нарушителей и автотранспорт могут задержать на срок не более 30 суток;
личный досмотр граждан, их вещей, жилища и транспортных средств;
запрет продажи алкоголя;
ограничение продажи лекарств, препаратов, содержащих наркотические и сильнодействующие вещества;
введение особого режима въезда и выезда из территории, на которой введено «военное положение»;
местных жителей могут привлекать для работ для нужд обороны, ликвидации последствий обстрелов, восстановлению поврежденных или разрушенных зданий;
конфискация у людей и организаций имущества, необходимого для нужд армии, при этом государство обязано выплатить стоимость изъятого имущества;
разрешается вводить военную цензуру за отправлениями и сообщениями, контролировать телефонные разговоры;
приостанавливается деятельность политических партий, общественных объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и агитацию;
митинги и забастовки запрещены;
жителей оккупированных территорий могут принудительно мобилизовать, но для этого нужен отдельный указ президента;
могут быть эвакуированы объекты хозяйственного, социального и культурного назначения;
жителей могут временно переселить в более безопасные районы, но по закону им обязаны предоставить жилье.