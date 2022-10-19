Что означает введенное Путиным «военное положение» 10 19.10.2022, 16:04

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Фото: Getty Images

В оккупированных областях Украины вводится ряд ограничений.

Российский диктатор Путин ввел «военное положение» в оккупированном Крыму и захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Также особый режим введен в приграничных с Украиной территориях - Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

«Военное положение» предусматривает ряд ограничений:

введение комендантского часа, нарушителей и автотранспорт могут задержать на срок не более 30 суток;

личный досмотр граждан, их вещей, жилища и транспортных средств;

запрет продажи алкоголя;

ограничение продажи лекарств, препаратов, содержащих наркотические и сильнодействующие вещества;

введение особого режима въезда и выезда из территории, на которой введено «военное положение»;

местных жителей могут привлекать для работ для нужд обороны, ликвидации последствий обстрелов, восстановлению поврежденных или разрушенных зданий;

конфискация у людей и организаций имущества, необходимого для нужд армии, при этом государство обязано выплатить стоимость изъятого имущества;

разрешается вводить военную цензуру за отправлениями и сообщениями, контролировать телефонные разговоры;

приостанавливается деятельность политических партий, общественных объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и агитацию;

митинги и забастовки запрещены;

жителей оккупированных территорий могут принудительно мобилизовать, но для этого нужен отдельный указ президента;

могут быть эвакуированы объекты хозяйственного, социального и культурного назначения;

жителей могут временно переселить в более безопасные районы, но по закону им обязаны предоставить жилье.

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