Кого в Беларуси не берут в армию по здоровью? 5 19.10.2022, 16:35

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Это регулирует так называемое «расписание болезней».

Осенний призыв постепенно подходит к концу, но, в отличие от предыдущих лет, сейчас от этого всем парням моложе 27 лет не становится спокойнее, сообщает «Еврорадио».

На фоне мобилизации в России появляются слухи о таких событиях и в Беларуси — пока не подтвержденные. Ключевой вопрос, который появляется у многих: с какими болезнями не возьмут в армию?

Это регулирует так называемое «расписание болезней». Причем касается оно и срочной службы, и профессиональной — всех возможных аспектов.

Официально это называется так: постановление Минздрава и Мнобороны «Об утверждении Инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью». Документ периодически правят — и, конечно же, сокращают число болезней, с которыми можно получить «негоден».

Каждое заболевание расписано по трем графам: в первой — при приписке к военкоматам и призыве на срочную службу, во второй — проходящие срочную службу, в третьей — контрактники и офицеры, проходящие службу по призыву.

То, что больше всего интересует призывников, — сокращения. Так, «НГИ» — это когда негоден и снимают с воинского учета. «НГМ» — негоден в мирное время. «ВН» — временно негоден, а «ГО» — годен ограниченно. Есть и несколько других, однако они касаются достаточно небольшого числа людей.

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