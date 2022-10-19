Исследование: собаки тайно осуждают вас, когда вы совершаете ошибки 1 19.10.2022, 16:53

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На это указали эксперименты.

Ведущий автор исследования, Хитоми Чиджиива, сказала: «Наши результаты показывают, что собаки, особенно самки, способны определять компетентность человека, что может повлиять на их поведение, особенно если речь идет о еде. Будущие исследования должны изучить потенциальные половые различия между собаками в том, как они оценивают людей», пишет techinsider.

В рамках работы ученые хотели выяснить, обладают ли собаки способностью оценивать людей на основе их мастерства. «Социальным животным может быть выгодно оценивать других на основе не только социальных черт, таких как готовность к сотрудничеству, но и несоциальных, таких как мастерство или компетентность», — пишут авторы.

Для эксперимента 30 собак посадили перед двумя актерами, у каждого из которых был контейнер с крышкой. Один «компетентный» актер открывал свой контейнер очень быстро — за две секунды. А второй, «некомпетентный», открывал контейнер «со сложностями», но не мог сделать этого даже через пять секунд.

Затем актеры повторяли эти действия с двумя разными контейнерами, прежде чем им вручали два новых, которые либо содержали кусочек собачьего корма, либо были пустыми. Новые коробки люди открывали дольше, все это время собаки лишь наблюдали, и только после 30 секунд животным разрешили приблизиться. Взаимодействия собаки были сняты на видео и впоследствии проанализированы.

Как оказалось, самки собак смотрели на компетентных актеров значительно дольше, чем самцы, и с большей вероятностью подходили к «знающим» людям. Это говорит о том, что суки могут распознавать различные уровни компетентности у людей, когда это напрямую затрагивает интересы самой собаки.

Психологи называют любые суждения «социальными оценками». И предыдущие исследования показали, что другие виды, такие как обезьяны-капуцины, способны судить.

Поскольку собаки уже давно приспособились к жизни в человеческом обществе в ходе эволюционного процесса одомашнивания, они научились «читать наше поведение и общаться с нами». Поэтому нет ничего удивительного, что они также способны оценивать наши действия.

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