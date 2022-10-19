«Для бизнеса это сотый сигнал — пора валить, иначе сядете» 2 19.10.2022, 17:02

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Импортеры — о рисках от заморозки цен и почему крайними будут покупатели.

Чиновники уверяют, что из-за запрета на повышение цен в Беларуси не будет дефицита товаров. По крайней мере, МАРТ заявляет, что не допустит этого. В ведомстве предупреждают, что «будут давать правовую оценку действиям поставщиков и импортеров». Последние оказались в особенно сложной ситуации — ведь закупочные цены и стоимость логистики для них, разумеется, никто не замораживал. При этом чиновники не могут им ответить на некоторые вопросы. К примеру, будет ли считаться повышением цен курсовая разница. Жураналисты zerkalo.io импортеров, как они реагируют на запрет, что предпринимают, как долго смогут еще продержаться, если власти не отменят в ближайшее время жесткое регулирование.

Напомним, в МАРТ обещают не допустить дефицита товаров в Беларуси. «Ведомство будет давать правовую оценку действиям поставщика, импортера и будет принимать соответствующие меры реагирования по данным фактам», — заявили в ведомстве.

Что делают импортеры в ситуации, когда за повышение цен светит «уголовка»

Минская компания, которая занимается импортом продукции глубокой заморозки — мороженым, полуфабрикатами, глазированными сырками, рассказывает, что к ним проверяющие по ценам не наведывались и не присылали какие-либо уведомления.

«Цены мы не повышаем, наоборот, предлагаем более выгодные условия сотрудничества для контрагентов, снижая стоимость. На данный момент многие сети даже отказываются принимать и утверждать акции. Акции, которые были утверждены до 6 октября, продлеваются каждую неделю, так как вернуть базовые цены невозможно», — рассказывают в компании.

В еще одной из компаний-импортеров рассказали, что обратились к чиновникам, в том числе в МАРТ, чтобы те пояснили, будет ли считаться нарушением, если цены поднимут из-за курсовой разницы, так как товары закупают за евро. «Ответа нет до сих пор. Звонили в облисполком, там ответили, что они пока не готовы к комментариям», — уточняет импортер.

Импортер сельхозоборудования для выращивания животных рассказал, что пока не продает товар ни на госпредприятия, ни частным компаниям. Причина все та же — запрет на повышение цен. Сейчас компании невыгодно заниматься продажами.

Одна из компаний-импортеров продуктов, с сотрудниками которой мы пообщались, из-за запрета на рост цен перешла на неполную рабочую неделю.

«Для бизнеса это сотый сигнал — пора валить, иначе рано или поздно сядете»

Импортер бытовой техники из Китая и Турции уточняет, что не намерен обращаться в специальные комиссии, по решению которых могут разрешить повысить цены на те или иные товары. «Ввязываться в процедуру согласования более высокой наценки с исполкомом мы не будем, — уточняет импортер. — Учитывая то, что оптовая наценка на наш товар составляет 30%, а розничная — 30−40%, то продавать новые виды товаров в Беларуси в нашем случае не имеет смысла».

«Чтобы дать оценку постановлению правительства о запрете на повышение цен и его влиянию на рынок Беларуси, нужно понимать, что у нас единый таможенный союз с Россией. Это предполагает свободное перемещение товара, — уточняет компания-импортер бытовой техники. В связи с санкциями общий рынок испытывает острую нехватку товаров. В условиях одного рынка с Россией и острой нехватки товаров ценовые ограничения мгновенно перенаправят товары на более маржинальный рынок, то есть в РФ. На втором этапе возникнет неудовлетворенный спрос в РБ и как следствие — рост цен на дефицитный товар. Этот спрос будет удовлетворен при помощи обратного импорта из РФ, при котором импортер сможет указать нужную ему цену, оставив в России часть прибыли, а соответственно, и часть налогов. Тут еще не нужно забывать про российские маркетплейсы, которые могут привезти тебе любой товар со склада в РФ. В этом случае все налоги на прибыль остаются в России».

По мнению импортера, «это решение правительства — не попытка справиться с инфляцией, а всего лишь возможность показать сторонникам Лукашенко, что о них не забыли и о них заботятся».

«Для бизнеса это сотый сигнал — пора валить, иначе рано или поздно сядете», — считает импортер.

Что будут делать импортеры, если запрет на повышение цен не снимут в ближайшее время

Если запрет на рост цен продлят, то далеко не все компании смогут продолжить работу, прогнозирует импортер товаров глубокой заморозки.

«Далеко не все смогут оставаться на плаву. Большие компании — да, но небольшие фирмы недолго продержатся в таких условиях. Это приведет к дефициту товаров, так как не будут компании работать в убыток, не будут закупать продукцию извне, ассортимент не будет отличаться разнообразием. Это приведет к сокращению сотрудников, сокращению рабочей недели без сохранения заработной платы. И вследствие может привести к разорению, добровольной ликвидации.

«Запрет на повышение цен по импорту приведет к повышению цен в среднесрочной перспективе. Также это грозит для госбюджета уменьшением налоговых поступлений, — прогнозирует импортер изделий из пластмассы. — В нашем секторе экономики цены могут существовать без дополнительных изменений переменных 2−3 месяца».

Импортер также прогнозирует, что запрет на повышение цен может привести к тому, что компании начнут уходить на другие рынки ЕАЭС. «Просто глупость то, что сейчас происходит, — считают в компании. — Все ждут 20 октября, когда будут опубликованы окончательные разъяснения».

Напомним, Совмин должен до 20 октября определить и ввести систему регулирования цен. Деталей того, как она может выглядеть, чиновники не раскрывают.

Импортеры о том, почему в проигрыше все равно останутся покупатели

Чиновники, когда вводили запрет на повышение цен, прикрывались тем, что инфляция ударяет по доходам населения. Однако сразу несколько импортеров, с которыми нам удалось пообщаться, заявили, что рост цен все равно неизбежен, даже если будет продлен запрет. И все равно в проигрыше окажутся покупатели, расходы которых на покупку товаров вырастут.

«Все будет просчитываться, в минус работать никто не будет. Сделают прокладку за границей в виде дополнительной компании, которая будет продавать импортный товар не за 5 евро, а за 10. Таким образом можно и отчитаться за уровень цен, а разницу положить себе в иностранный банк. В любом случае для конечного потребителя цены будут расти. Если вводят дополнительные ограничения для бизнеса, то это однозначно переносится на цену для покупателя, и не в сторону уменьшения», — пояснил импортер сельхозоборудования для выращивания животных.

Импортер газового оборудования, каркасных теплиц рассказал, что даже если бы не было запрета на повышение цен, то все равно бы их пока не поднимал, потому что у населения и без того нет лишних денег. Что касается дальнейшей работы, если будет действовать запрет на рост цен, то в компании говорят, что возможен дефицит товаров.

«Также возможен отток кадров и бизнеса, но некритично. Думаю, что многие будут завышать цены на товары от производителей, а эту маржу получать вне Беларуси. Это приведет к росту наших расходов на закупку в пределах 6%, нас это устроит», — пояснил импортер.

«Бизнес нацелен на получение выгоды, а если ее нет, работа ради работы мало кому интересна»

Импортер биологически активных добавок к пище говорит, что не может сейчас планировать работу даже на ближайшее время:

«На сегодня планирование — это что-то абстрактное. Никто не хочет проблем, организации вынуждены выполнять требования государства, которое регулирует ценообразование. Что касается оптовой продажи БАДов в аптечные сети, то на данный момент, начиная с 6 октября, большинство сетей взяли паузу на заявки, закупки, так как, к сожалению, не понимают, на сколько им нельзя повышать цену. Потому что ценообразование до этого было свободное».

Импортер БАДов уточняет, что пока ему удается держать цены на прежнем уровне.

«На данный момент мы можем держать цену благодаря курсу и запасам товара, который ввезли без таможенной пошлины, но они тоже не бесконечные. Помогает и то, что курс валют позволяет держать доступные цены и даже где-то их снижать, но как это долго продлится, неизвестно. Прогнозировать почти невозможно. Никто не хочет проблем, организации вынуждены выполнять требования государства, которое регулирует ценообразование. Аптеки приостановили заявки, так как ждут 20 октября, именно в этот день должны опубликовать подробный пакет документов, касающихся закона о повышении цен. В лучшем случае надеемся на отмену этого закона. Но будем ожидать хотя бы разъяснений для дальнейших действий или какую-то лояльность со стороны госорганов», — поясняет импортер БАДов.

Если запрет на повышение цен продлят, то в компании прогнозируют дефицит товаров. «В первую очередь будет дефицит изначально дорогих импортных товаров, — уточняет импортер. — Бизнес нацелен на получение выгоды, а если ее нет, работа ради работы мало кому интересна. Позже это приведет к уменьшению налогов, сокращению сотрудников. Также сильно сократятся вложения в рекламное продвижение компаний и товаров, уменьшится спонсорство со стороны бизнеса. Бизнес уйдет в максимально энергосберегающий режим».

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