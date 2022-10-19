Гауляйтеры пытаются бежать из Херсонской области, прикрываясь мирным населением 19.10.2022, 17:11

ВСУ закрепляются на освобожденных территориях.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины в среду, 19 октября.

В эфире телемарафона Гуменюк сообщила, что защитники Украины продолжают активные действия и закрепляются на освобожденных территориях, есть планы по продвижению, но эта информация секретная. Российские оккупанты продолжают обстрелы на больших расстояниях и авиаудары. По словам Гуменюк, в освобожденных населенных пунктах разрушено от 40 до 80% зданий, большие участки территории заминированы.

Также спикер прокомментировала заявления коллаборантов в Херсонской области об «эвакуации» жителей на левый берег Днепра: «Гауляйтеры пытаются спасти свои жизни и избежать встречи с Силами обороны… Они пытаются прикрываться местным населением как живым щитом — абсолютно установленная практика оккупационной власти, которую они использовали и на севере, и на востоке».

Гуменюк отметила, что оккупанты разослали по всем школам сообщения о том, что в первую очередь нужно «эвакуировать» детей, чтобы потом за ними уехали родители. Она подчеркнула, что Россия пытается провести депортацию населения, чтобы затем «насильнически осчастливить своим русским миром».

Спикер также напомнила, что ВСУ не уничтожают объекты инфраструктуры и не наносят удары по зданиям с гражданскими, а огневой контроль защитников Украины работает только по позициям оккупантов.

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