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Российского гимнаста, который разместил букву «Z» на форме, не допустили к чемпионату Беларуси

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  • 19.10.2022, 17:22
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Российского гимнаста, который разместил букву «Z» на форме, не допустили к чемпионату Беларуси
Иван Куляк

«Местная федерация не хочет рисковать».

Российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на этапе Кубка мира в Дохе на церемонию награждения с буквой Z на груди, не допустили к участию на открытом чемпионате Беларуси, сообщает российское издание ТАСС.

«Куляк не будет стартовать на чемпионате Беларуси по причине того, что местная федерация не хочет рисковать и допускать этого гимнаста», — сказала тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Ранее Международная федерация гимнастики отстранила Куляка от международных соревнований до мая 2023 года за то, что на этапе Кубка мира в Дохе, он вышел на церемонию награждения в форме с буквой Z на груди.

Белорусская ассоциация гимнастики сохраняет членство в Международной федерации гимнастики (FIG) и придерживается требований организации. В июле Куляк пропустил Кубок России.

Открытый чемпионат Беларуси по спортивной гимнастике пройдет в Могилеве с 25 октября по 1 ноября.

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