Сколько подгузников можно купить на 100 рублей в Беларуси и Польше 19.10.2022, 17:26

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Сравнение на примере сетевых магазинах двух стран.

Цены на средства гигиены, в том числе детские подгузники, в нашей стране за последнее время очень сильно выросли: на 42% с начала года по данным Белстата. Bar24 решил посмотреть, сколько упаковок памперсов помещалось в 100 рублей в раньше, сколько на эти деньги можно купить сейчас и сравнить с ценами в Польше.

До резкого скачка цен в нашей стране в марте-апреле этого года упаковку подгузников Pampers (60 штук) можно было купить на скидке в магазине за 32 рубля 49 копеек (полная цена была 56 рублей 79 копеек). То есть на 100 рублей тогда можно было приобрести три упаковки подгузников.

Сегодня эти же подгузники в том же магазине на скидке продаются за 69 рублей 13 копеек (полная цена указана 81 рубль 33 копейки). А на 100 рублей можно купить уже только одну упаковку вместо трех.

В Польше в аналогичном белорусскому сетевом магазине в упаковке не 60 подгузников, а 54. И продаются они без всякой скидки за 63,99 злотых (32 рубля 63 копейки). И как бы то ни было, в 100 белорусских рублей в Польше поместится примерно в трое больше подгузников, чем в Беларуси

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