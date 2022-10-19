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Власти Германии готовятся к полноценному вступлению Беларуси в войну

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  • 19.10.2022, 17:42
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Власти Германии готовятся к полноценному вступлению Беларуси в войну

Готовится заявление.

Правительство ФРГ готовит заявление на случай «изменения ситуации с Беларусью», передает корреспондент Deutsche Welle в Берлине. Речь, по всей видимости, о возможном вступлении Минска в войну.

В то же время Германия готова обсуждать 9-й пакет санкций против России, но считает необходимым хорошо подготовить и согласовать его со всеми странами ЕС.

В вопросе о санкциях, говорят источники DW из ведомства федерального канцлера, нужно единство. Пока, по их словам, есть разные представления о скорости введения санкций и их содержании.

Комментировать указ Путина о военном положении на оккупированных РФ территориях Украины представители немецкого правительства отказались.

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