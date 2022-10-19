Дроны-камикадзе, атаковавшие Украину, были запущены с территории Беларуси

Дроны-камикадзе, атаковавшие Украину, были запущены с территории Беларуси5
- 19.10.2022, 17:52
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Многие из них были уничтожены силами ПВО.
Четыре выпущенные российскими оккупантами крылатые ракеты и десять дронов-камикадзе «Shahed-136» были сбиты в небе над Украиной днем в четверг, сообщается в Телеграм-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Одновременно с ракетными обстрелами оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» с северного направления, в том числе с территории Беларуси.
«По состоянию на 15:30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования «Центр», - рассказали в Воздушных силах ВСУ.