закрыть
19 октября 2022, среда, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дроны-камикадзе, атаковавшие Украину, были запущены с территории Беларуси

5
  • 19.10.2022, 17:52
  • 2,496
Дроны-камикадзе, атаковавшие Украину, были запущены с территории Беларуси

Многие из них были уничтожены силами ПВО.

Четыре выпущенные российскими оккупантами крылатые ракеты и десять дронов-камикадзе «Shahed-136» были сбиты в небе над Украиной днем в четверг, сообщается в Телеграм-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Одновременно с ракетными обстрелами оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» с северного направления, в том числе с территории Беларуси.

«По состоянию на 15:30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования «Центр», - рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип