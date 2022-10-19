Народ Украины во главе с Зеленским получил премию Сахарова 19.10.2022, 18:03

Это главная награда Евросоюза в области прав человека.

Европейский парламент решил присудить премию Сахарова - главную награду ЕС в области прав человека - «смелому народу Украины в лице президента Владимира Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества».

Как сообщает «Европейская правда», об этом в среду объявила президент Европарламента Роберта Метсола.

По ее словам, все группы Европейского парламента достигли консенсуса относительно того, кому именно присудить премию Сахарова.

В своем выступлении она подчеркнула, что последние девять месяцев украинцы героически защищали не только себя и собственную родину, но и всю Европу.

«Они рисковали жизнью, защищая ценности Европы: свободу, демократию, верховенство права. Нет больше никого, кто больше заслуживает этой награды», - добавила она.

Кроме смелого народа Украины, нынешними претендентами на премию Сахарова были Джулиан Ассанж, один из активистов организации WikiLeaks, и Колумбийская комиссия правды.

Саму премию будут вручать на церемонии в Страсбурге 14 декабря.

Премия Сахарова - главная награда Евросоюза в области прав человека. В прошлом году ее получил российский оппозиционер Алексей Навальный, в 2020 году - представители белорусской оппозиции, в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов.

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