Премию имени Сахарова присвоили народу Украины
Вручение премии состоится 14 декабря в Страсбурге.
Европарламент присудил премию «За свободу мысли” имени Андрея Сахарова в 2022 году народу Украины.
Об этом президент Европарламента Роберта Метсола объявила 19 октября, запись своего выступления она опубликовала в Twitter.
Пресс-служба Европаламента проинформировала, что премию присудили «мужественному народу Украины в лице ее президента, избранных лидеров и гражданского общества».
«Эта награда для тех украинцев, которые сражаются на земле. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех тех, кто встает и борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже», – сказала Метсола.
В Twitter она добавила, что украинцы отстаивают европейские ценности.
🔴 LIVE | Announcement of the 2022 Sakharov Prize laureate@Europarl_EN @RobertaMetsola https://t.co/ILAWwqsnWB— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022
«Они защищают демократию, свободу и верховенство закона. Рискуя своей жизнью ради нас. И сегодня мы гордимся победителями премии Сахарова. Нет никого более достойного. Поздравляем храбрый народ Украины!» – написала она.
They are standing up for what they believe in.— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022
Fighting for our values.
Protecting democracy, freedom & rule of law.
Risking their lives for us.
And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.
No one is more deserving.
Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA
Сайт Европарламента отмечает, что в номинации отмечены усилия президента Украины Владимира Зеленского и отдельных лиц – представителей инициатив гражданского общества, государственных и общественных институтов, в том числе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В номинации упоминают парамедика Юлию Паевскую (Тайра), правозащитницу Александру Матвийчук (Центр гражданских свобод), движение гражданского сопротивления «Жовта стрічка» и мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.
Двое из этого списка – Паевская и Федоров – были в плену оккупантов.
Вручение премии состоится 14 декабря в Страсбурге.