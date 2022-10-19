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19 октября 2022, среда, 18:14
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Премию имени Сахарова присвоили народу Украины

Премию имени Сахарова присвоили народу Украины

Вручение премии состоится 14 декабря в Страсбурге.

Европарламент присудил премию «За свободу мысли” имени Андрея Сахарова в 2022 году народу Украины.

Об этом президент Европарламента Роберта Метсола объявила 19 октября, запись своего выступления она опубликовала в Twitter.

Пресс-служба Европаламента проинформировала, что премию присудили «мужественному народу Украины в лице ее президента, избранных лидеров и гражданского общества».

«Эта награда для тех украинцев, которые сражаются на земле. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех тех, кто встает и борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже», – сказала Метсола.

В Twitter она добавила, что украинцы отстаивают европейские ценности.

«Они защищают демократию, свободу и верховенство закона. Рискуя своей жизнью ради нас. И сегодня мы гордимся победителями премии Сахарова. Нет никого более достойного. Поздравляем храбрый народ Украины!» – написала она.

Сайт Европарламента отмечает, что в номинации отмечены усилия президента Украины Владимира Зеленского и отдельных лиц – представителей инициатив гражданского общества, государственных и общественных институтов, в том числе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В номинации упоминают парамедика Юлию Паевскую (Тайра), правозащитницу Александру Матвийчук (Центр гражданских свобод), движение гражданского сопротивления «Жовта стрічка» и мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.

Двое из этого списка – Паевская и Федоров – были в плену оккупантов.

Вручение премии состоится 14 декабря в Страсбурге.

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