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На БелАЭС прошла противоаварийная тренировка

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  • 19.10.2022, 18:31
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На БелАЭС прошла противоаварийная тренировка

Первый энергоблок БелАЭС до сих пор не работает.

Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) и Центр по ядерной и радиационной безопасности приняли участие в совместной общестанционной противоаварийной тренировке Белорусской АЭС, сообщили в департаменте.

«Госатомнадзор в соответствии со своими функциями обеспечивает регулирующий контроль в области ядерной и радиационной безопасности за мероприятиями аварийного реагирования. Часть работников департамента находились непосредственно на площадке Белорусской АЭС с целью контроля за соблюдением установленных требований. Во время тренировки отработаны действия, связанные с нарушениями энергоснабжения блоков АЭС и другие вводные, а также обмен информацией с кризисными центрами Минэнерго и Белорусской АЭС», - рассказали в Госатомнадзоре.

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