В Норвегии арестовали сына одного из соратников Путина 19.10.2022, 18:57

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Он запускал дрон над островом Шпицберген, где это запрещено.

В Норвегии сына близкого соратника президента России Владимира Путина арестовали на две недели. Он запускал дрон над островом Шпицберген, где это запрещено.

Об этом сообщает The Barents Observer.

По информации издания, задержанному 47 лет и у него есть гражданства России и Великобритании, а живет в Италии. При этом его имя не раскрывают.

В суде мужчина рассказал, что его стоит рассматривать как гражданина Великобритании.

«Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований полагать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании», - цитирует издание слова его адвоката Йенса Бернхарда Херстада.

Российское издание «Агентство» отмечает, что под вышеперечисленные характеристики подходит Андрей Якунин — сын экс-главы РЖД и одного из учредителей дачного кооператива «Озеро» Владимира Якунина.

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