Самая старая в мире «карта» звездного неба нашлась в древнем монастыре 1 19.10.2022, 19:07

1,356

Фотофакт.

Христианский монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове скрывал считавшийся утерянным звездный каталог Гиппарха — самую странную «карту» звездного неба. Об этом рассказывает издание Science Alert со ссылкой на исследование в Journal for the History of Astronomy.

Христианская рукопись, вероятно, была написана поверх древнегреческого текста. Ученые полагают, что это одна из первых (если не первая) попыток составить карту звездного неба.

Это косвенно подтверждается фактом, что еще десять лет назад эксперты Кембриджского университета обнаружили на пергаменте, лежавшем в монастыре Святой Екатерины, отрывки древнегреческого пергамента, приписанного Эратосфену — астроному и главному библиотекарю Александрийской библиотеки, крупнейшего книгохранилища древнего мира.

Анализ показал, что древний текст стерли и поверх него «набили» христианский трактат. «Оригинальный» текст сообщал про звездные координаты, длины и широты созвездий. Исследователи говорят, что указанные в трактате координаты соответствуют положению звезд в 129 году до нашей эры.

