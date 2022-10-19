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Белоруска взяла кредит на 2000 рублей на чужой паспорт

  • 19.10.2022, 19:24
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Белоруска взяла кредит на 2000 рублей на чужой паспорт

Деньги она потратила на личные нужды.

21-летняя жительница Бобруйска взяла паспорт мужчины, который проживал с ее матерью, и оформила на него онлайн-кредит на 2 тыс. рублей. Деньги она потратила на личные нужды и возвращать кредит не собиралась.

Ее отчим, 65-летний бобруйчанин, обратился в милицию. В отношении его падчерицы возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Недавно мы писали о девушках, которые попытались оформить кредит на паспорт ее подруги в магазине бытовой техники. Банковский работник, оформляя документы, обратил внимание, что девушки путаются при ответах на его вопросы, указывают неверные данные. Это насторожило работника, и он обратился в правоохранительные органы, сообщив, что две девушки пытаются оформить кредит по чужим документам. В отношении девушек возбудили уголовное дело.

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