закрыть
19 октября 2022, среда, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

2
  • 19.10.2022, 19:37
  • 2,870
Зеленский провел переговоры с Эрдоганом
архивное фото

Известны первые детали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

«Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Эрдоганом. Поблагодарил за твердую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продлении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности», - написал Зеленский по итогам переговоров.

При этом, по данным Hurriyet, в ходе переговоров главы двух государств также обсудили ход войны России против Украины.

Турецкий президент в разговоре подчеркнул, что видение дипломатического решения должно быть сохранено при любых обстоятельствах и выразил готовность внести любой вклад в прекращение войны путем диалога.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип