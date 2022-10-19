Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

Зеленский провел переговоры с Эрдоганом2
- 19.10.2022, 19:37
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Известны первые детали.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.
«Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Эрдоганом. Поблагодарил за твердую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продлении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности», - написал Зеленский по итогам переговоров.
При этом, по данным Hurriyet, в ходе переговоров главы двух государств также обсудили ход войны России против Украины.
Турецкий президент в разговоре подчеркнул, что видение дипломатического решения должно быть сохранено при любых обстоятельствах и выразил готовность внести любой вклад в прекращение войны путем диалога.