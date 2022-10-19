Минобороны Беларуси проверит всех военнообязанных
- 19.10.2022, 19:48
Граждане вызываются для сверки данных путем личного общения по месту работы или учебы.
В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что по поручению Александра Лукашенко проводится проверка военнообязанных граждан, сообщает пресс-служба.
В Минобороны напомнили, что органы, ведущие военно-учетную работу в Беларуси, ежегодно планово сверяют данные военнообязанных. Это делается для своевременно внесения изменений. Также в ведомстве сообщили, что сейчас в Беларуси по поручению Лукашенко проводится проверка.
– Граждане вызываются для сверки данных путем личного общения по месту работы или учебы, месту жительства в местных органах власти и военных комиссариатах, - прокомментировали в Минобороны.
Для сверки данных военнообязанных белорусов могут вызывать также повестками или просто беседовать по телефону. В Минобороны заявили, что сверка данных военнообязанных белорусов запланирована до конца 2022 года.
– Обращаем внимание, что в нашей стране мобилизационные мероприятия не проводятся, - подчеркнул начальника 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления полковник Александр Шальпук.