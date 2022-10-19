Минобороны Беларуси проверит всех военнообязанных 19.10.2022, 19:48

Граждане вызываются для сверки данных путем личного общения по месту работы или учебы.

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что по поручению Александра Лукашенко проводится проверка военнообязанных граждан, сообщает пресс-служба.

В Минобороны напомнили, что органы, ведущие военно-учетную работу в Беларуси, ежегодно планово сверяют данные военнообязанных. Это делается для своевременно внесения изменений. Также в ведомстве сообщили, что сейчас в Беларуси по поручению Лукашенко проводится проверка.

– Граждане вызываются для сверки данных путем личного общения по месту работы или учебы, месту жительства в местных органах власти и военных комиссариатах, - прокомментировали в Минобороны.

Для сверки данных военнообязанных белорусов могут вызывать также повестками или просто беседовать по телефону. В Минобороны заявили, что сверка данных военнообязанных белорусов запланирована до конца 2022 года.

– Обращаем внимание, что в нашей стране мобилизационные мероприятия не проводятся, - подчеркнул начальника 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления полковник Александр Шальпук.

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