В бюджет Пенсионного фонда РФ заложили резкое сокращение числа пенсионеров 10 19.10.2022, 20:10

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Суммарно за 2023 год число получателей пенсии по старости должно уменьшиться почти на миллион.

Тренд на стремительное сокращение числа пенсионеров, начавшийся после пенсионной реформы и ускоренный пандемией коронавируса, продолжится в ближайшие годы. Такую оценку правительство РФ заложило в проект бюджета Пенсионного фонда, который с конца сентября находится на рассмотрении Государственной думы, передает The Moscow Times.

Согласно бюджету ПФР, общая численность получателей пенсий в России по итогам 2022 года уменьшится на 415 тысяч человек, а в 2023-м - еще на 868 тысяч, до 40,72 миллиона.

При этом пенсионеров получателей страховой пенсии по старости станет меньше почти на 1,5 миллиона человек: 38,2 млн на начало текущего года, 37,7 млн - на начало 2023-го и 36,76 млн на начало 2024-го.

Суммарно за 2023 год, согласно заложенным в бюджет ПФР проектировкам, число получателей пенсии по старости должно уменьшиться на 939 тысяч человек. Если прогноз реализуется, сокращение численности пожилых граждан практически повторит рекорд 2021 года, когда на фоне всплеска ковидной смертности их стало меньше на 971 тысячу.

К существенному повышению уровня пенсий это, впрочем, не приведет.

Средняя страховая пенсия, как следует из бюджета ПФР, в 2023 году составит 19823 рубля и вырастет лишь на 841,9 рубля рублей, или 4,4%, что ниже инфляции, которую прогнозирует Минэкономразвития (5,5%). В реальном выражении пенсии, таким образом, могут сократиться на 1,1%.

Индексация социальных пенсий составит лишь 3,3%, или 401,3 рубля, а их средний размер - 12561,9 рубля - едва превысит прожиточный минимум.

По данным Росстата, тренд на уменьшение числа пенсионеров в России начался в 2019 году, когда власти впервые увеличили возраст выхода на пенсию в рамках реформы, запущенной после переизбрания президента Владимира Путина на четвертый срок.

До этого «армия» получателей пенсий росла почти 10 лет без перерыва и достигла рекордных 43,86 миллиона человек (на 1 января 2019 года).

В 2019 году число пенсионеров сократилось на 319 тысяч человек, в 2020-м - на 569 тысяч. В 2021-м году процесс ускорился: в первом квартале страна потеряла 379 тысяч пенсионеров, во втором - 243 тысячи, в третьем - 145 тысяч, в четвертом - 204 тысячи.

По состоянию на 1 января 2022 года в России оставалось 42,006 млн пенсионеров, что стало минимумом с 2014 года.

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