В Гродно задержали кандидата исторических наук и доцента ГрГУ 19.10.2022, 20:19

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Светлана Силова

Светлана Силова является представителем известной в Беларуси исторической школы профессора Мараша.

В Гродно 18 октября была задержана кандидат исторических наук, доцент ГрГУ Светлана Силова, сообщает телеграм-канал «Христианская визия». Послезавтра ожидается суд. Предварительно известно, что Силовой могут вменить в вину «хранение и распространение экстремистских материалов».

Силова является представителем известной в Беларуси исторической школы профессора Мараша. Гродненский историк подготовил около десяти ученых которые до сегоднешняго дня занимаются конфессиональной историей Беларуси.

В круг научных интересов Светланы Силовой входит история Православной Церкви. Еще в 2005 году Белорусский Экзархат издал ее труд «Крестный путь: Белорусская Православная Церковь в период немецкой оккупации 1941−1945 гг.»

Около 15 лет Светлана Силова на общественных началах сотрудничает с Гродненской епархией как научный эксперт. Историк принимала участие и организовывала десятки мероприятий, активно развивала сотрудничество университета с Минской духовной семинарией в Жировичах. Силова является членом епархиальной комиссии по канонизации святых. К слову, завтра в Гродно состоится конференция, посвященная 1030-летию Православия в Беларуси и 30-летию возрождения Гродненской епархии. Сопредседателем программного комитета конференции является архиепископ Антоний, а Светлана Силова входит в состав организационного комитета.

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