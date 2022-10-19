Дворец Радзивиллов под Дятлово выставили на продажу 19.10.2022, 20:38

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Уникальный дворец можно купить всего за три базовых.

Под Дятлово выставили на продажу уникальный дворец Радзивиллов. Его можно приобрести за 3 базовых величины – 96 рублей (по состоянию на 19.10.2022 одна базовая величина составляет 32 рубля), информирует Государственный комитет по имуществу.

Так, дворец Радзивиллов будут продавать на аукционе, который состоится 29 ноября. Сообщается, что его проведет «Гроднооблимущество».

Отмечается, что двухэтажное здание дворца Радзивиллов площадью 1500 квадратных метров располагается на участке в 0,4 гектара. Так, победитель получит право арендовать землю на 50 лет.

Вместе с тем, к зданию подведены все необходимые коммуникации: канализация, электричество, отопление, вода. Кроме поместья, есть еще и четыре холодные постройки, а также подвал.

Согласно условиям, использовать отреставрированный дворец можно как лечебный, учебный, научный или же спортивный объект. Однако есть некоторые ограничения: на участке располагается охранная зона линий электропередачи, водоохранная зона и прибрежная полоса.

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