Силы территориальной обороны Украины стали одним из феноменов этой войны 19.10.2022, 20:43

Эксперты выделили преимущества народной армии.

Именно вступление в Силы территориальной обороны стало массовым ответом населения на полномасштабное российское наступление. Такое мнение высказали заместитель генпрокурора в 2019-2021 гг. Гюндуз Мамедов и адвокаты, военнослужащие ВСУ Виталий Титич и Виталий Хекало.

Хотя терроборона не сугубо украинский феномен, именно в момент российской агрессии она показала свою эффективность. Важно, чтобы сохранилась самая «философия» Сил терробороны как посредника между общиной и профессиональными военнослужащими и как формирование, воплощающее способность местного населения в минимальные сроки защитить собственный дом, отстоять территориальную целостность своей страны, сохранить ее государственность и независимость.

Среди преимуществ системы территориальной обороны Г.Мамедов, В.Титич и В.Хекало выделили следующие:

Подразделение Сил ТРО находится в той же области или в городе, районе, которые резервист сознательно собирается защищать. Один из принципов территориальной обороны – я защищаю себя, свою семью, свой дом, свою улицу и свой город.

Территориальная оборона имеет военный, гражданско-военный и гражданский компоненты. Задачи подразделений Сил ТрО состоят также в содействии защиты населения в случае объявления чрезвычайной ситуации совместно с подразделениями ГСЧС, усилении охраны государственной границы вместе с отрядами Государственной пограничной службы Украины, участия в обеспечении мер общественного порядка во взаимодействии с Министерством внутренних дел, в частности – Национальной гвардией Украины.

В Силы ТРО входят те люди, которые живут рядом, в этом районе, они знают местность, ориентируются на ней. Это колоссально уменьшает время развертывания силовых подразделений и увеличивает наши возможности. Члены одного подразделения могут быть соседями, близкими друзьями, родственниками. В таких подразделениях может быть достигнуто высокое разрешение в минимальные сроки.

Подразделения Сил ТРО способны развернуться в считанные часы для того, чтобы взять под контроль все важные объекты и маршруты. Их работа имеет стратегическое значение – не позволить противнику навязать инициативу в самые первые часы активных боевых действий. Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация на некоторых направлениях была такой, что именно новосформированные батальоны Сил ТрО и добровольцы на некоторых направлениях первыми вступили в бои с врагом, например, в Киеве и его окрестностях. Основные силы были еще на стадии мобилизации или еще не прибыли в район проведения операции. Там, где Силы терробороны не были до конца сформированы и развернуты – территории быстро захвачены противником. Так произошло в Мелитополе, Бердянске, Херсоне…

Личный состав Сил ТРО может быстро обеспечить условия для безопасного функционирования органов государственной власти и военного управления, участвовать в охране и обороне важных объектов, выведение из строя которых может повлечь угрозу населению.

Военные Силы ТРО с юридическим образованием могут оказывать местному населению правовую помощь (разъяснение законодательства, правовые консультации), если другие органы государственной власти временно не способны выполнять свои функции в связи с боевыми действиями. Ведь примеры из только что освобожденных территорий показывают, что местные жители сталкиваются с множеством правовых вопросов: разрушенное жилье, убитые или замученные родные, взятые в плен, факты мародерства и т.д.

В то же время, по мнению экспертов, в перспективе следует предусмотреть определенные шаги по усовершенствованию системы терробороны:

свести к минимуму бюрократию и формальные преграды;

ввести регулярные и действенные учебные мероприятия по привлечению профессиональных инструкторов;

активно взаимодействовать с гражданским обществом, ведь население должно понимать функции и полномочия бойцов Сил ТрО;

выделить из арсенала ВСУ нормированное количество оружия, боеприпасов, техники и т.д. для боевого и материального обеспечения сил ТрО;

обеспечить достойную материальную поддержку как кадровым служащим штабов Сил ТРО, так и резервистам Сил ТРО во время сборов и учений.

Г.Мамедов, В.Титич и В.Хекало подчеркнули, что с 2022 года Силы территориальной обороны вошли в систему Национального сопротивления, которую также составляет движение сопротивления и подготовка граждан Украины к защите государства. И новая концепция Сил территориальной обороны как отдельного рода войск наглядно показала свою эффективность в войне с Россией, обеспечив тесное взаимодействие Сил ТрО с другими видами и отдельными родами войск ВСУ и составляющими Сил обороны.

Опыт ВСУ в целом и Сил ТРО в частности — то, что следует анализировать как пример. Пример того, как все роды войск ВСУ и другие военные формирования синергии способны дать отпор врагу.

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