WP: Путин совершает ошибку за ошибкой 1 19.10.2022, 21:00

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Россия в Украине демонстрирует, как нельзя вести войну.

Военные историки будут веками изучать войну, которую Владимир Путин развязал против Украины. Но в качестве мастер класса, как не нужно воевать. Его новая тактика, которая заключается в бомбардировке украинских городов - это еще один отчаянный и позорный гамбит, который, скорее всего, вылезет боком.

Война началась 24 февраля с беспорядочного наступления на Киев, которое закончилось 60-километровой пробкой по российской военной технике. Российская армия показала, что не способна синхронизировать свои действия или проводить быстрые воздушные и сухопутные операции. Она даже не смогла установить доминирование в небе. А это sine qua non военной эффективности с 1939 года, – пишет в статье для Washington Post научный сотрудник Council on Foreign Relations Макс Бут.

Украинцы же, с другой стороны, доказали, что они мастера тактики «бей и беги», эффективно используя предоставленные Западом ПЗРК, такие как Javelin и Stinger. В середине апреля Путин оставил свое пресловутое наступление на Киев и отправил войска на восток. Какое-то время дела у россиян шли хорошо. Они смогли использовать свое преимущество в артиллерии, чтобы постепенно вытеснить украинцев из Луганской области в начале июля. Но затем армия Украины начала получать от США РСЗО HIMARS. И все снова изменилось. Украинцы смогли остановить безостановочный дождь из российских снарядов, уничтожая склады боеприпасов и командные пункты. Россия так и не смогла приспособиться. Нет никаких признаков того, что ей удалось уничтожить хотя бы один HIMARS.

В начале сентября россияне совершили еще одну большую ошибку. Отправив войска с востока на юг, чтобы остановить украинское контрнаступление там, они оказались не готовы к неожиданной украинской атаке в Харьковской области. Армия Украины освободила тысячи квадратных километров территории и заставила российские силы пошатнуться. В отчаянии Путин объявил «частичную мобилизацию» 21 сентября. Но это еще одно фиаско. Похоже, что больше российских мужчин сбежало из страны (не менее 300 тысяч), чем присоединились к армии. Правительство было вынуждено отправить полицию и солдат, чтобы они охотились на потенциальных рекрутов, словно на дворе 18 век.

Неудивительно, что столь мало россиян хотят служить в армии. Цинковые гробы с телами неподготовленных солдат, брошенных на фронт против закаленных в боях украинских военных, уже начали приходить домой. Как и в случае вторжения СССР в Афганистан, увеличение количества жертв еще больше подорвет поддержку так называемой «спецоперации» и приказавшего ее начать диктатора.

Бут пишет, что Путин продолжает совершать ошибку за ошибкой. 30 сентября он объявил об аннексии четырех областей Украины, которые его армия даже полностью не контролирует, а также пригрозил началом ядерной войны, если Запад не смирится с этим. Но это не остановило украинское наступление или западную поддержку Киева. 10 октября после взрыва на Крымском мосту Путин стал применять ракеты и беспилотники против украинских городов. В понедельник рой иранских беспилотников-камикадзе ударил по Киеву.

Это напоминает о «войне городов», которую устроил иракский диктатор Саддам Хусейн против Ирана в начале 1984 года. Начав пошедшую не по плану агрессию (звучит знакомо, правда?), Хуссейн начал бомбить города с надеждой, что это сломит иранскую волю к борьбе. Но «война городов» потерпела неудачу. Она лишь привела к тому, что Иран отплатил Ираку той же монетой. Подобным образом немецкая бомбардировка Лондона в 1940-1941, а в 1944-145 годах с помощью ракет V1 и V2 лишь ускорила падение Адольфа Гитлера.

На самом деле нет ни одного доказательства за последние 100 лет, которое бы говорило, что террор обстрелов - это тактика, которая может принести победу в войне. Обычно такой подход только объединяет население в неповиновении нападающим. Даже во время второй мировой войны, когда бомбардировщики союзников сбрасывали миллионы тонн бомб на Германию и Японию, чтобы победить в войне, все равно пришлось разбить армии Оси.

За исключением применения ядерного оружия, возможности Путина в разрушении украинских городов будут сокращаться. Потому что украинская система ПВО до сих пор действует, а еще усиливается с помощью западных систем, таких как немецкая IRIS-T. Новый командир российских войск в Украине скоро поймет: это не то же, что бомбить беспомощных сирийских повстанцев. Если Путин будет по-настоящему в отчаянии, он может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия. Но это очень рискованный шаг, который может закончиться для него плохо, если НАТО ответит на это военными методами.

К сожалению, при всех этих неудачах России нет никаких признаков, что Путин готов отступить. Без сомнения, он все еще надеется, что украинское сопротивление развалится после зимы. Чтобы усилить давление, оно бьет по инфраструктуре электроснабжения в Украине и блокирует поставки газа в Европу.

Но после 8 месяцев войны нет никаких признаков, которые бы говорили, что Украина или Запад вот-вот пошатнутся. Комбинация из российского варварства и украинского военного успеха вынуждает антипутинскую коалицию держаться вместе. Армия Украины показала, что она более боеспособна и ловка, чем неуклюжие войска России. И это не изменится, не зависимо от того, сколько призывников Кремль отправит в могилу. Никто наверняка не скажет, как эта война закончится. Но с каждым днем кажется все более вероятным, что результат Путину не понравится.

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