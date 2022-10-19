Президент Германии отменил визит в Украину

Президент Германии отменил визит в Украину1
- 19.10.2022, 22:11
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Визит отменен из соображений безопасности.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер «из соображений безопасности» отменил запланированный на четверг визит в Киев.
Об этом сообщает издание Bild.
Такой совет главе государства дали Федеральное министерство иностранных дел, МВД и органы безопасности Германии.
В то же время, представитель украинского правительства в комментарии изданию подчеркнул, что «в то время как федеральный президент отменяет свой визит, есть много международных дипломатов и гостей, которые хотят показать свое присутствие в столице прямо сейчас».