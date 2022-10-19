Президент Германии отменил визит в Украину 1 19.10.2022, 22:11

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Визит отменен из соображений безопасности.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер «из соображений безопасности» отменил запланированный на четверг визит в Киев.

Об этом сообщает издание Bild.

Такой совет главе государства дали Федеральное министерство иностранных дел, МВД и органы безопасности Германии.

В то же время, представитель украинского правительства в комментарии изданию подчеркнул, что «в то время как федеральный президент отменяет свой визит, есть много международных дипломатов и гостей, которые хотят показать свое присутствие в столице прямо сейчас».

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