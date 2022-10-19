Патрушев собрался «спасать» уехавших из России от «русофобии» 19.10.2022, 22:25

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Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ разработал меры защиты россиян «в недружественных странах».

Российские власти разработали дополнительные меры защиты россиян, пострадавших от «ярой русофобской политики» в недружественных странах. Об этом после заседания Совбеза РФ заявил его секретарь Николай Патрушев, не уточнив, что это за меры и как их будут применять, пишет ТАСС.

Первый список недружественных стране Москва опубликовала в мае 2021 года, тогда в него попали США и Чехия. В июле в первый список попали Дания, Словения, Словакия, Хорватия, а также Греция. Этим странам ограничили возможность нанимать работников, находящихся в России, в посольства, консульства и представительства госорганов. Все они «совершают недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», уверены в Москве, пригрозив пополнять список по мере необходимости.

Весной 2022 года был создан еще один список, связанный с финансовыми обязательствами России перед иностранными кредиторами. Здесь «недружественными странами» были признаны все члены ЕС, США, Великобритания, Украина, Япония, Южная Корея и другие страны. Кремль разрешил расплачиваться перед недружественными» кредиторами в рублях.

Сам Патрушев в августе обвинял Японию в том, что Токио пытается занять «лидирующие позиции среди мирового движения русофобов». Так он прокомментировал отказ властей городов Хиросима и Нагасаки приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок.

Российский МИД в марте пожаловался на «беспрецедентный уровень русофобии» в Европе.

«Раскручиваемая при попустительстве либо неприкрытом одобрении властей отдельных государств кампания по дискриминации российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства уже вылилась в принимающие массовый характер откровенно агрессивные акции в отношении россиян и русскоязычных граждан», — отметили в министерстве.

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