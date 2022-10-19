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Патрушев собрался «спасать» уехавших из России от «русофобии»

  • 19.10.2022, 22:25
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Патрушев собрался «спасать» уехавших из России от «русофобии»
Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ разработал меры защиты россиян «в недружественных странах».

Российские власти разработали дополнительные меры защиты россиян, пострадавших от «ярой русофобской политики» в недружественных странах. Об этом после заседания Совбеза РФ заявил его секретарь Николай Патрушев, не уточнив, что это за меры и как их будут применять, пишет ТАСС.

Первый список недружественных стране Москва опубликовала в мае 2021 года, тогда в него попали США и Чехия. В июле в первый список попали Дания, Словения, Словакия, Хорватия, а также Греция. Этим странам ограничили возможность нанимать работников, находящихся в России, в посольства, консульства и представительства госорганов. Все они «совершают недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», уверены в Москве, пригрозив пополнять список по мере необходимости.

Весной 2022 года был создан еще один список, связанный с финансовыми обязательствами России перед иностранными кредиторами. Здесь «недружественными странами» были признаны все члены ЕС, США, Великобритания, Украина, Япония, Южная Корея и другие страны. Кремль разрешил расплачиваться перед недружественными» кредиторами в рублях.

Сам Патрушев в августе обвинял Японию в том, что Токио пытается занять «лидирующие позиции среди мирового движения русофобов». Так он прокомментировал отказ властей городов Хиросима и Нагасаки приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок.

Российский МИД в марте пожаловался на «беспрецедентный уровень русофобии» в Европе.

«Раскручиваемая при попустительстве либо неприкрытом одобрении властей отдельных государств кампания по дискриминации российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства уже вылилась в принимающие массовый характер откровенно агрессивные акции в отношении россиян и русскоязычных граждан», — отметили в министерстве.

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