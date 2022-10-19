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За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136

  • 19.10.2022, 23:38
За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136

Также были сбиты десятки ракет.

За месяц украинские военные сбили 233 беспилотника Shahed-136 иранского производства, которые РФ использует в войне против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 19 октября, которое опубликовала его пресс-служба.

«Работаем, чтобы обеспечить полную безопасность украинскому небу. У нас уже существенные результаты: в течение месяца сбиты 233 Shahed-136 и десятки ракет. Только сегодня и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 Shahed-136 сбиты благодаря воинам воздушного командования «Юг», – написал он.

Президент поблагодарил украинских военных «за отличную работу».

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