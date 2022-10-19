закрыть
20 октября 2022, четверг, 0:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США выделяют из резервов 15 млн баррелей нефти

  • 19.10.2022, 23:54
США выделяют из резервов 15 млн баррелей нефти

Об этом заявил Байден.

США продадут из резервов 15 млн баррелей нефти. Об этом сегодня заявил президент США Джозеф Байден. Также он заявил, что страна начнет в дальнейшем пополнение резервов.

«С моим сегодняшним заявлением мы собираемся продолжать стабилизировать рынки и снижать цены в то время, когда действия других стран вызвали такую волатильность», — сказал Байден на мероприятии в Белом доме.

Он отметил, что уже удалось снизить стоимость топлива в США на 30% в сравнении с пиковыми значения. При этом президент США признал, что цены падают недостаточно быстро.

В дальнейшем администрация Байдена будет пополнять резервы, скупая нефть по ценам ниже 67-72 долларов за баррель американской нефти WTI.

До этого президент США уже выделил из стратегического резерва 180 млн баррелей. Они были проданы, начиная с апреля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип