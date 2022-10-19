США выделяют из резервов 15 млн баррелей нефти 19.10.2022, 23:54

Об этом заявил Байден.

США продадут из резервов 15 млн баррелей нефти. Об этом сегодня заявил президент США Джозеф Байден. Также он заявил, что страна начнет в дальнейшем пополнение резервов.

«С моим сегодняшним заявлением мы собираемся продолжать стабилизировать рынки и снижать цены в то время, когда действия других стран вызвали такую волатильность», — сказал Байден на мероприятии в Белом доме.

Он отметил, что уже удалось снизить стоимость топлива в США на 30% в сравнении с пиковыми значения. При этом президент США признал, что цены падают недостаточно быстро.

В дальнейшем администрация Байдена будет пополнять резервы, скупая нефть по ценам ниже 67-72 долларов за баррель американской нефти WTI.

До этого президент США уже выделил из стратегического резерва 180 млн баррелей. Они были проданы, начиная с апреля.

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