На военном аэродроме РФ Бельбек в Севастополе – крупный пожар и взрывы
- 2.10.2022, 8:24
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Стали известны новые подробности.
На российском военном аэродроме Бельбек в Севастополе вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщают местные СМИ, телеграм-каналы и российские власти города.
В аеропорту «Бельбек», що в анексованому Криму, сталася пожежа — так званий «губернатор» Севастополя заявив, що «літак викотився за межі злітної смуги та загорівся»https://t.co/4PPi9cnEIG pic.twitter.com/wLb7Ecm1Lx— hromadske (@HromadskeUA) October 1, 2022
«Горит аэропорт Бельбека», – сообщил телеграм-канал «ЧП/Севастополь». На опубликованных им видео видно клубы черного, густого дыма и последствия новых взрывов.
Пророссийский блогер Александр Талипов также опубликовал видео инцидента. На нем видно, что в окутанном дымом аэропорту продолжаются взрывы.
Видео публикуют и другие украинские и крымские блогеры:
Севастополь— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) October 1, 2022
Бельбек!
Нарешті!
Привіт,маленьке бавовняточко!)
Ради бачити! pic.twitter.com/qifqzwAFyY
Российский «глава» Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее «внештатной ситуацией на аэродроме Бельбек».
«Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», - написал Развозжаев в своем телеграм-канале.
Сообщают, что под Севастополем горит аэродром. Бельбек. pic.twitter.com/rMI0Kh55ZJ— Anatol Minsk 💛💙⚪🔴⚪ (@n_ma_pag) October 1, 2022
Журналист Bellingcat Арик Толер публикует видео предположительной катастрофы самолета:
Here's the plane https://t.co/DMbusTr9dh pic.twitter.com/yZkDgcQEky— Aric Toler (@AricToler) October 1, 2022
9 августа стало известно о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка в Сакском районе аннексированного Россией Крыма. 16 августа в том же Крыму произошли взрывы на складах боеприпасов в Джанкойском районе.
Минобороны России называло случившееся в Новофедоровке «детонацией нескольких авиационных боеприпасов», а в Джанкойском районе – «диверсией». О причастности Киева к атакам не сообщалось.
Тем не менее 7 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал ракетные удары украинских военных по российским военным объектам в Крыму в августе 2022 года. Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что к взрывам возле Джанкоя в Крыму было «причастно элитное украинское военное подразделение». Чиновник говорил на условиях анонимности.