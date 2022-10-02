Начали кусать друг друга: Зеленский прокомментировал нападки Кадырова и Пригожина на генералов РФ 2 2.10.2022, 8:49

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Это первый звоночек.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение украинскими военными Лимана в Донецкой области, которую Россия со вчерашнего дня официально считает своей территорией, сообщает BBC.

— Вот Россия устроила фарс на Донбассе. Абсолютный фарс, который хотел подать как будто референдум. Что-то изображали, водили автоматчиков по домам, носили бумажки, пропагандисты это все снимали в той части Донбасса, которую они контролировали. А сейчас там украинский флаг. За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше. А что тогда псевдореферендум? — спросил президент Украины.

— Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума, — добавил он.

Также Зеленский прокомментировал звучащую сегодня от лояльных Путину деятелей критику действий российской армии.

«Они там, кстати, уже начали кусать друг друга: ищут виновных, обвиняют в провалах каких-то генералов… Это первый звоночек, который следует услышать на всех уровнях российской власти», — отметил президент Украины.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров после заявления минобороны страны-агрессора РФ об отступлении оккупантов из Лимана Донецкой области обрушился с критикой на генерал-полковника Александра Лапина. Кадырова поддержал создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

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