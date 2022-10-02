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«Хотим свергнуть режим»: в Ираке вспыхнули протесты

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  • 2.10.2022, 9:08
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«Хотим свергнуть режим»: в Ираке вспыхнули протесты

Митингующие атаковали силовиков с коктейлями Молотова и охотничьими ружьями.

В субботу иракские силы безопасности применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов на багдадской площади Тахрир, где сотни людей отметили годовщину антиправительственных беспорядков в 2019 году.

Об этом сообщает Reuters.

По меньшей мере 86 человек получили ранения, около половины из них сотрудники силовых структур, сообщили медицинские источники и службы безопасности, добавив, что 38 протестующих были ранены резиновыми пулями.

По словам иракских военных, «проникшие элементы» нападали на силовиков с коктейлями Молотова и охотничьими ружьями.

Сотрудники службы безопасности развернули контрольно-пропускные пункты по всему городу, перекрыли мосты и площади и возвели стены на некоторых мостах, ведущих в укрепленную Зеленую зону, в которой расположены штаб-квартира правительства и иностранные посольства.

Протестующие на площади размахивали иракским флагом и скандировали «Мы хотим свергнуть режим».

Протесты также вспыхнули в южных провинциях. В городе Насирия сотни людей собрались на центральной площади Хабуби, многие прошли маршем к провинциальному зданию и бросали коктейли Молотова.

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