Алла Пугачева продает свой особняк в селе Грязь под Москвой 6 2.10.2022, 9:17

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За «замком» присматривает внук певицы Никита Пресняков.

Алла Пугачева после новости о том, что уехала из России в Израиль, решила продать свой знаменитый замок в селе Грязь под Москвой.

Такая информация появилась в российских СМИ, сообщает ТСН. Поговаривают, что Алла Борисовна выставила свое жилье на продажу и оценила замок в миллиард рублей (что равняется почти 17 миллионам долларов). Пока он продается, за замком наблюдает внук Пугачевой, Никита Пресняков.

Помимо того, как пишут росСМИ, Пугачева забрала документы детей из школы. Двойняшки Аллы Борисовны и Максима Галкина учились в элитной московской гимназии в Липках, стоимость обучения в этом заведении обходилась Пугачевой более трех миллионов рублей (54 тысячи долларов) в год.

Звезда попросила, чтобы в гимназии для нее подготовили личные дела, табели успеваемости, медкарты и сведения о грамотах и наградах детей. По всей вероятности, дети примадонны продолжат обучение в Израиле, куда она на днях уехала.

Поговаривают, что в конце августа Пугачева вернулась из Израиля в Россию именно для того, чтобы выставить замок на продажу и забрать документы детей из школы.

Напомним, что на днях в Сети появилось фото израильского паспорта Аллы Пугачевой. Говорят, что звезда получила израильское гражданство. Как известно, в Израиль Пугачева с Галкиным и детьми выехали с началом полномасштабной войны России против Украины.

Из-за открытого осуждения российских властей и поддержки Украины мужа Пугачевой Галкина объявили «иностранным агентом» в России. В свою очередь Пугачева опубликовала обращение в Минюст России и попросила вслед за мужем зачислить в «иноагенты».

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