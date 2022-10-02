Что будет при ядерном ударе по Москве: карта с радиусом поражения 5 2.10.2022, 9:23

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Данные взяты из популярного приложения NukeMap.

Из-за угроз про ядерное оружие от российского диктатора Владимира Путина, снова становится популярным созданный в 2012 году симулятор ядерного взрыва NukeMap. В данном приложении можно выбрать место возможного ядерного взрыва и узнать последствия от него для определенной точки на карте.

На сайт симулятора лучше заходить через ПК, чем через телефон, так как на мобильных устройствах плохо работает выбор местности.

После входа на сайт, необходимо поставить точку на карте с местом воображаемого ядерного взрыва. Справа вверху есть поле, куда можно ввести город, тогда «детонация» произойдет в центре выбранного города. Также есть варианты ядерных бомб, среди которых известная советская Царь-бомба и та, которую скинули США на Хиросиму.

Для лучшей точности можно также выбрать скорость ветра и другие инструменты. Стоит отметить, что мощность тактического ядерного оружия России составляет от 0,3 килотонны тротилового эквивалента.

Результат взрыва ядерной бомбы в столице РФ можно увидеть ниже.

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